21 Ноября 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В уральском храме прошла первая служба после окончания этапа росписи, организованной Фондом святой Екатерины

В селе Новоипатово (Свердловская область) к престольному празднику собора окончена первая часть росписи храма во имя Архангела Михаила. Ее, как и ремонт храма, проводит Фонд святой Екатерины. Сегодня в церкви состоялась служба, которую возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Митрополит Евгений (Кульберг) в храме во имя Архангела Михаила в с. Новоипатово(2023)|Фото: Накануне.RU

Храм во имя Архангела Михаила в с. Новоипатово(2023)|Фото: Накануне.RU

Храм во имя Архангела Михаила в с. Новоипатово(2023)|Фото: Накануне.RU

Храм во имя Архангела Михаила в с. Новоипатово(2023)|Фото: Накануне.RU

На службу в храме собралось много людей, яблоку было негде упасть. После Божественной литургии состоялись причастие и крестный ход. Среди молившихся были руководитель Фонда святой Екатерины Александр Андреев, депутат думы Екатеринбурга Алексей Вихарев, боец Иван Штырков.

Посетители храма во имя Архангела Михаила в с. Новоипатово(2023)|Фото: Накануне.RU

Иван Штырков в храме во имя Архангела Михаила в с. Новоипатово(2023)|Фото: Накануне.RU

Потом владыка Евгений вручил различные награды. В числе награжденных "за усердные труды во славу святой православной церкви" были боец Иван Штырков и художник Илья Ферулев, который участвовал в росписи храма.

Митрополит Евгений (Кульберг) и Иван Штырков в храме во имя Архангела Михаила в с. Новоипатово(2023)|Фото: Накануне.RU

Митрополит Евгений (Кульберг) и Илья Ферулев в храме во имя Архангела Михаила в с. Новоипатово(2023)|Фото: Накануне.RU

"Проект мы полгода делали вместе с сестрами Ново-Тихвинского монастыря, которые курировали его создание. Когда начали воплощение, произошли небольшие изменения. На роспись четверика и алтаря потрачено восемь месяцев. После праздника продолжим роспись, планируем завершить ее к февралю 2024 г.", - рассказал Ферулев журналистам.

Сегодня состоялась первая после окончания первого этапа росписи храма служба. По словам художника, оценивать ее будут прихожане.

"Они – нашли главные оценщики. Есть волнение, что скажут бабушка из прихода или митрополит. Мы, художники, смотрим другими глазами и высматриваем ошибки в своей работе", - сказал Ферулев.

Илья Ферулев в храме во имя Архангела Михаила в с. Новоипатово(2023)|Фото: Накануне.RU

Митрополит Евгений во время проповеди уточнил, что в 2013 г. застал в храме тогдашнего настоятеля, вывозившего химикаты, а теперь он рад преображению собора. Во время общения с журналистами он сообщил, что задуманный план "осуществлен замечательно".

"Как молилось? Можно и в лесу молиться так, что Господь рядом, можно и в таком храме не лишиться ощущения его присутствия. Тут ощущается сила творческого чуда", - сказал митрополит Евгений журналистам, добавив, что нет ничего важнее, чем сделать что-то для Бога.

Митрополит Евгений (Кульберг) в храме во имя Архангела Михаила в с. Новоипатово(2023)|Фото: Накануне.RU

Каменный однопрестольный храм во имя Архангела Михаила заложен 9 марта 1862 г., освящен 30 ноября 1869 г. В 1900 г. началось строительство пристроя и колокольни. Пожертвование на колокольню в 1902 г. сделал святой праведный Иоанн Кронштадтский. В советское время храм был закрыт, использовался под зернохранилище, а затем, пережив пожар, стоял в запустении до 2004 г., пока не началось его восстановление.

Пять лет назад к реконструкции подключился Фонд святой Екатерины, инициировал это его председатель Игорь Алтушкин. За полтора года разработали проект, восстановили барабан под главным куполом, демонтировали старый кирпич, залили пол, а рядом с храмом возвели хозяйственные постройки и воскресную школу. В августе 2021 г. на храм установили кресты высотой 2,6 м. 16 января 2022 г. митрополит Евгений совершил малое освящение храма.

Храм во имя Архангела Михаила в с. Новоипатово(2023)|Фото: Накануне.RU

Храм во имя Архангела Михаила в с. Новоипатово(2023)|Фото: Накануне.RU

Храм во имя Архангела Михаила в с. Новоипатово(2023)|Фото: Накануне.RU

Храм во имя Архангела Михаила в с. Новоипатово(2023)|Фото: Накануне.RU

Храм во имя Архангела Михаила в с. Новоипатово(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: Фонд святой Екатерины, Архангел Михаил, Иван Штырков, Илья Ферулев


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