21 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Прощание с Тулеевым пройдет в Музыкальном театре в Кемерово

Прощание с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым пройдет завтра в Музыкальном театре. Об этом сообщает Кузбасский региональный институт развития профессионального образования, ректором которого был Тулеев.

По данным института, прощание пройдет с 10.30 до 12.30, после чего дело перевезут в Знаменский кафедральный собор для отпевания, которое запланировано на 13.00.
Напомним, Тулеев скончался накануне в возрасте 79 лет ушел из жизни. О смерти Тулеева сообщил глава Кемеровской области Сергей Цивилев. "Яркий, неординарный человек, всю жизнь посвятивший служению Кузбассу и России. Это невосполнимая утрата", - написал Цивилев в своем telegram-канале.

Глава региона уточнил, что Тулеев стал губернатором "в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе", и сумел вывести из кризиса.

Свой профессиональный путь он начал с должности дежурного на железнодорожной станции Мундыбаш в 1964 году, а уже в 1988 году был назначен на должность начальника Кемеровской железной дороги. В период с 1990 по 1996 годы Аман Тулеев возглавлял Кемеровский областной Совет народных депутатов, затем был приглашен на пост министра Российской Федерации по сотрудничеству с государствами-участниками СНГ.

1 июля 1997 года Тулеев назначен главой администрации Кемеровской области и вернулся в Кузбасс. На посту губернатора он проработал более 20 лет. Трижды баллотировался на должность президента Российской Федерации.

После отставки у Тулеева сохранились пожизненные выплаты, жилье в селе Мазурово и отдельный кабинет. Такие льготы главе региона полагаются на закону о присвоении почетного звания "Народный Губернатор" от 27 декабря 2011 г.

В 2018 году назначен ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО). До последнего дня он трудился на рабочем месте.

 

Теги: аман тулеев, прощание, отпевание


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