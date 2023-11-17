В честь исторического дня рождения Екатеринбурга провели церемонию по присвоению звания почетных граждан города

Сегодня, 17 ноября, на площадке культурно-выставочного комплекса "Синара центр" состоялся торжественный прием в честь исторического дня рождения Екатеринбурга. Атрибуты награды "Почетный гражданин города Екатеринбурга", а также знак "За заслуги перед городом Екатеринбургом", медаль "300 лет со дня основания города Екатеринбурга" получили выдающиеся граждане города. С историческим днем рождения всех жителей областной столицы поздравили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр города Алексей Орлов, передает корреспондент Накануне.RU.

В этом году в связи с 300-летним юбилеем города, депутаты внесли изменение в Положение о звании почетного гражданина, благодаря которому в 2023 году почетного статуса были удостоены не более 10 человек. В их число вошли президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, президент Акционерного общества "Футбольный клуб "Урал" Григорий Иванов, руководитель уральского "Театра эстрады", исполнитель авторской песни Александр Новиков. Он известен не только песнями о Екатеринбурге, но и тем, что возглавляет благотворительные фонды и проводит ежегодный фестиваль художественного творчества "Театр талантов Александра Новикова" для особенных детей. А также почетным гражданином стал ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Уральский государственный экономический университет" Яков Силин. В августе звание уже получили владелец "Сима-ленда" Андрей Симановский, президент "Синары" Михаил Ходоровский, учитель гимназии № 9 Сергей Москвин и гендиректор ОКБ "Новатор" Фарид Абдрахманов.

"Императрица Екатерина подарила городу имя, а уральцы сделали все, чтобы прославить его далеко за пределами России. За 300 лет стараниями трудолюбивых, творческих, мастеровых людей Екатеринбург из завода-крепости превратился в современный мегаполис, который служит интересам России", – сказал губернатор Куйвашев на торжественном мероприятии.

По словам главы области, у столицы Урала много далеко идущих планов, среди которых строительство трассы Москва - Казань - Екатеринбург. Это масштабная работа над проектом транспортно-логистического хаба "Сухой порт", большие перспективы для всей екатеринбургской агломерации, запуск городской кольцевой дороги. А также есть программа превращения города в студенческую столицу.