Зеленский: Танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя

Переданные Киеву танки Abrams американского производства не смогли сыграть существенную роль на поле боя, потому что Украина получила их слишком мало.

Как заявил президент Владимир Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ, в стране "очень много разных танков и "Abrams - не исключение". Глава государства назвал эту боевую машину качественной.

Зеленский выразил надежду на увеличение поставок этих танков, которые были обещаны Киеву еще в начале 2023 года, сообщает ТАСС.

Ранее власти Украины признали, что поставки американских танков Abrams вряд ли "существенно изменят" ситуацию на поле боя. При этом в США сообщали о смене планов на поставку танков. Так, вместо обещанных Abrams M1A2, Украина получит 30 Abrams M1A1.