Зеленский сменил командующего Медицинскими силами

На Украине новым командующим Медицинскими силами Вооруженных сил страны вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко стал генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук.

Об этом в своем видео обращении заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, необходим новый уровень медицинского обеспечения. По словам министра обороны Рустема Умерова, такой шаг «был очевиден для всех» и «проблематика обговаривались не один раз». Отмечается, что перед новым командующем будут стоять такие задачи, как цифровизация, обучение тактической медицине, ротация личного состава.

Ранее Зеленский заявил, что Россия готовит новый майдан на Украине - план "Майдан 3".