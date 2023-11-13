В Радужном несовершеннолетние надругались над одноклассницей

В Югре прогремел секс-скандал с участием второклассников, передает корреспондент Накануне.RU.

В соцсетях появилось видео, на котором жительница Радужного рассказывает о том, что одноклассники надругались над ее дочерью. Инцидент произошел 31 октября, на каникулах, после дневного лагеря. Девочка задержалась, и поздно вернулась домой. На звонки не отвечала.

Позже ребенок признался родителям, что ее сверстники - мальчик и девочка пригласили ее за стадион, предложив "поиграть". Там с девочки сняли пальто, бросили его на снег. С самой девочки сняли нижнее белье и совершили в отношении нее "иные действия сексуального характера". Мальчик говорил, что уже неоднократно делал так с другими девочками, он также был без нижнего белья.

Руководила процессом другая девочка. После произошедшего одноклассники пытались оправдаться, заявив, что подобного не было. Однако произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Мать ребенка, обращаясь к другим родителям, просит помочь ей оградить ее дочь от этих детей.

Прокуратура начала проверку инцидента. По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.