14 Ноября 2023
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Фото: Следственный комитет РФ

В Югре проверяют информацию о секс-скандале с участием школьников Радужного

В Югре следователи проверяют информацию о секс-скандале со школьниками в Радужном, сообщает "Муксун" со ссылкой на свой источник в силовых структурах.

Официально в СКР информацию об инциденте пока не комментируют.

Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором жительница Радужного рассказывает о том, что одноклассники надругались над ее дочерью. Инцидент произошел 31 октября, на каникулах, после дневного лагеря. Девочка задержалась, и поздно вернулась домой. На звонки не отвечала.

Позже ребенок признался родителям, что ее сверстники - мальчик и девочка пригласили ее за стадион, предложив "поиграть". Там с девочки сняли пальто, бросили его на снег. С самой девочки сняли нижнее белье и совершили в отношении нее "иные действия сексуального характера". Мальчик говорил, что уже неоднократно делал так с другими девочками, он также был без нижнего белья.

Руководила процессом другая девочка. После произошедшего одноклассники пытались оправдаться, заявив, что подобного не было. Однако произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Мать ребенка, обращаясь к другим родителям, просит помочь ей оградить ее дочь от этих детей.

Прокуратура начала проверку инцидента. По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Теги: Радужный, ребенок, одноклассники, надругательство, иные действия сексуального характера


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Ранее 13.11.2023 16:24 Мск В Радужном несовершеннолетние надругались над одноклассницей

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