10 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Ватикан разрешил содомитам крестить детей, католики Польши возмущены отступлением

Римский папа Франциск одобрил документ, который разрешает содомитам и трансгендерам становиться крестными родителями, сообщает Vatican News.
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Франциск неоднократно говорил, что Римо-католическая церковь (РКЦ) не таможня, особенно в том, что касается крещения, и дверь ни перед кем не должна быть закрыта. Для крещения ребенка содомитами необходимо лишь наличие обоснованной надежды на то, что он будет воспитан в католической вере. Как можно заметить, данный шаг меняет и само представление о вере.

Конференция польских епископов выразила убеждение в том, что это противоречит католической вере. И хотя формально речь шла о требованиях немецких католиков дать зеленый свет половым извращениям, позиция польских католиков в полной мере может быть отнесена к новому документу Ватикана.

Как сказал президент Конференции польских епископов Станислав Гондецкий, гендерная идеология облекается в светскую форму богооткровенной истины.

"На самом деле теории "гендера" и "гендерного перехода" находятся в явном противоречии с Божественным откровением и оказывают мощное давление на тех, кто отказывается идти на компромисс", - подчеркнул Гондецкий.

Православный публицист Александр Вознесенский пишет, что после того, как Франциск поддержал инициативы немецких католиков по легализации содомии, католики Польши ожидаемо выступили с протестом.

"Фактически этим заявлением РКЦ в Польше подчеркнута нарастающая глубина противоречий между католиками западной и восточной Европы, когда в ход уже идет отрицание принадлежности к Католической церкви в деле вероучения. Подчеркнутое отрицание принадлежности немецких католиков к основам католической веры - это еще один шаг, откровенно повышающий напряженность внутри РКЦ", - считает Вознесенский.

Ранее Накануне.RU писало о том, что требования немецких католиков угрожают опасностью раскола РКЦ. Видимо, Франциск решил пойти на уступки, не очень их афишируя, поскольку они явным образом противоречат Священному Писанию, где половые извращения категорически отвергаются как смертный грех, делающий невозможным спасение души.

Теги: Ватикан, Франциск, содомия, содомиты, ЛГБТ


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