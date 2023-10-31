Сами вышли позвать на помощь. В МВД рассказали, как нашли пропавших на Вижае туристов

В Свердловской области нашли группу из пяти туристов, пропавших накануне при сплаве по реке Вижай. Об этом Накануне.RU рассказал начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

Напомним, что компания отправилась на сплав 26 октября и должна была выйти на контакт в 10.00 30 октября, однако пропала и перестала выходить на связь. Об исчезновении группы сообщили в полицию уже вечером.

Как выяснилось, двое из пяти пропавших сами вышли к ближайшему поселку Вижай, и с помощью таксофона дозвонились до человека, который должен был их встречать. По телефону они сообщили, что все живы.

По сведениям полковника Горелых, туристов предупреждали о том, что по реке уже идет шуга (тонкий лед) и плыть небезопасно. Однако те, не зарегистрировавшись в МЧС как группа, все равно решили рискнуть, что, как отмечает глава пресс-службы, было совершенно напрасно.

"Проплыв по реке 15 км от поселка Тохты, группа встала, так как река перемерзла, дальнейшее путешествие по реке стало невозможным. Тогда двое из компании отправились к людям в ближайший поселок, до которого было 30 км пешком, а трое других остались на месте сторожить свое оборудование. Все они, к счастью, живы. Со слов двух пришедших в поселок, в самое ближайшее время из заберут и вывезут на большую землю", - отметил полковники Горелых

Напомним, в составе пропавшей группы директор коммерческого предприятия из Березовского гражданин Чурай, 1988 г.р., и четыре логиста из того же города: Ходжаев, 1991 г. р., Габдлахатов, 1992 г. р., Минилбаев, 1988 г.р., Пинженин, 1988 г.р.