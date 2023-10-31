Сами вышли позвать на помощь. В МВД рассказали, как нашли пропавших на Вижае туристов

31 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Сами вышли позвать на помощь. В МВД рассказали, как нашли пропавших на Вижае туристов

В Свердловской области нашли группу из пяти туристов, пропавших накануне при сплаве по реке Вижай. Об этом Накануне.RU рассказал начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

Напомним, что компания отправилась на сплав 26 октября и должна была выйти на контакт в 10.00 30 октября, однако пропала и перестала выходить на связь. Об исчезновении группы сообщили в полицию уже вечером.

Как выяснилось, двое из пяти пропавших сами вышли к ближайшему поселку Вижай, и с помощью таксофона дозвонились до человека, который должен был их встречать. По телефону они сообщили, что все живы.

По сведениям полковника Горелых, туристов предупреждали о том, что по реке уже идет шуга (тонкий лед) и плыть небезопасно. Однако те, не зарегистрировавшись в МЧС как группа, все равно решили рискнуть, что, как отмечает глава пресс-службы, было совершенно напрасно.

"Проплыв по реке 15 км от поселка Тохты, группа встала, так как река перемерзла, дальнейшее путешествие по реке стало невозможным. Тогда двое из компании отправились к людям в ближайший поселок, до которого было 30 км пешком, а трое других остались на месте сторожить свое оборудование. Все они, к счастью, живы. Со слов двух пришедших в поселок, в самое ближайшее время из заберут и вывезут на большую землю", - отметил полковники Горелых

Напомним, в составе пропавшей группы директор коммерческого предприятия из Березовского гражданин Чурай, 1988 г.р., и четыре логиста из того же города: Ходжаев, 1991 г. р., Габдлахатов, 1992 г. р., Минилбаев, 1988 г.р., Пинженин, 1988 г.р.

Теги: МВД, турист, Вижай


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}