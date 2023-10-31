Группа уральских туристов пропала на сплаве по реке Вижай

Сотрудники свердловской полиции разыскивают группу из пяти туристов, решивших сплавиться по реке Вижай. После этого компанию никто не видел. Подробнее об инциденте Накануне.RU рассказал глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

По его словам, тревожное сообщение в полицию Ивделя через ЕДДС поступило 30 октября в 19.40. Выяснилось, что компания туристов отправилась на сплав 26 октября и должна была выйти на контакт в 10.00 30 октября, однако до сих пор о местоположении туристов никто не знает.

"26 октября 2023 г. не зарегистрированная в Ивдельском поисково-спасательном отряде группа из 5 человек около 11.00 убыла в район поселка Тахта. Туристы планировали сплавляться по реке Вижай от Тахты до поселка Вижай, расстояние по воде между которыми около 50 км. Была договоренность, что 30 октября в 10.00 они встретятся в пос. Вижай с организатором перевозок туристов, но к назначенному времени они не явились", - рассказал Горелых.

Как оказалось, в составе пропавшей группы директор коммерческого предприятия из Березовского гражданин Чурай, 1988 г.р., и четыре логиста из того же города: Ходжаев, 1991 г. р., Габдлахатов, 1992 г. р., Минилбаев, 1988 г.р., Пинженин, 1988 г.р.

"Дорога до поселка Тахта осложнена необходимостью пересекать две реки Яхтель и Тахтинка. Представители МВД отрабатывают различные версии ЧП, в том числе возможной задержки группы из-за обмеления реки Вижай, резкого похолодания. Возможно, трудности возникли по причине преодоления отдельных участков реки пешком", - добавил Горелых.

Розыскные мероприятия продолжаются. Об итогах поисковых мероприятий Валерий Горелых пообещал проинформировать общественность дополнительно.