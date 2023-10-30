На Урале виновник ДТП заплатит 400 тысяч пострадавшему ребенку

На Среднем Урале суд взыскал компенсацию в пользу девочки, серьезно пострадавшей в ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в мае 2021 года на пересечении улиц Суворова и Октябрьская в Каменске-Уральском: автомобиль "Мазда-626" не уступил дорогу "ВАЗ-2111". В результате аварии пострадала пассажирка – девочка 2017 года рождения.

Ребенок получил переломы и ссадины, которые были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести. После этого прокуратура в интересах несовершеннолетней подала иск к виновнику ДТП о взыскании компенсации морального вреда.

Красногорский районный суд Каменска-Уральского эти требования поддержал. В пользу девочки взыскано 400 тысяч рублей.