29 Октября 2023
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Фото: vk.com/trassa_m5_ufa_chelyabinsk

В Челябинской области большегрузы встали в огромную пробку из-за непогоды

В Челябинской области ограничат движение на участке трассы М-5, сообщили Накануне.RU в управлении федеральных автомобильных дорог "Южный Урал".

Ограничения введены в связи с сильным снегопадом, порывами ветра до 14 м/с, ограничениями видимости.

"29 октября с 11.00 вводится временное ограничение дорожного движения на участке 1548 км граница с республикой Башкортостан – 1796 км (развязка на Чебаркуль) Челябинской области. Временно ограничение движения вводится для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. Ориентировочное время окончания ограничения движения 16.00, 29 октября 2023 года", - говорится в сообщении.

Водителям рекомендовано учитывать эту информацию при планировании маршрута.

В группе "Трасса М5 Уфа — Челябинск" в социальной сети "ВКонтакте" водители сообщают, что движение фактически парализовано. На трассе М-5 образовались километровые пробки из-за фур.

Теги: большегрузы, пробка, М-5, непогода, снег


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