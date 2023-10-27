28 Октября 2023
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Фото: СКР

В Югре управленец из компании-дочки "ЛУКОЙЛа" попался на вымогательстве

В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника нефтедобывающей организации, выполняющего управленческие функции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

В 2022 г. обвиняемый вымогал деньги у руководителя фирмы-субподрядчика 150 тысяч руб. за бездействие в пользу компании. Обвиняемый обязался не проводить проверок в отношении фирмы и не применять штрафные санкции за нарушения, в случае их выявления.

По уголовному делу следователем собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

NEFT сообщает, что речь идет о сотруднике "Лангепаснефтегаз" — дочке "ЛУКОЙЛА". Ему может грозить штраф до 3 млн руб. Работу он также может потерять.

Теги: Лангепаснефтегаз, ЛУКОЙЛ, вымогательство, штраф


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