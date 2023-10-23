Черноморский флот проводит в Севастополе учения с применением реактивных бомбометов

В Севастополе утром в понедельник, 23 октября, будут проходить учения "с применением реактивных бомбометов". Об этом предупредил губернатор городе Михаил Развожаев. Он добавил, что учения Черноморский флот будет проводить до 8:15 в районе Северного и Южного молов.

Накануне в городе два раза объявлялась воздушная тревога. При этом власти опровергли информацию о взрыве и о работе ПВО. Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что над регионом были сбиты три ракеты, летевшие в сторону Крыма.