Турнир Ural FC 4 в Перми завершился победой российской сборной

19 октября, в Перми в рамках форума "Россия – спортивная держава" прошел международный турнир по профессиональному боксу Ural FC 4.

В главном бою вечера при заполненных трибунах УДС "Молот" олимпийский чемпион-2020 российский боксер Альберт Батыргазиев в пятом раунде эффектно нокаутировал венесуэльца Эндера Луцеса. Латиноамериканец потерпел свое первое поражение в карьере, а идущий на шестой строчке рейтинга WBA Батыргазиев продолжает оставаться непобежденным.

В со-главном событии шоу Ural FC 4 на профессиональном боксерском ринге дебютировал известный российский боец Кирилл Сидельников. Его бой в тяжелом весе с нидерландским кикбоксером марокканского происхождения Нидалем Бикири завершился вничью.

В рамках турнира также прошли четыре кикбоксерских поединка по правилам К-1. В них успешно выступили соликамские спортсмены, представляющие команду "Ural Kali Fighter" (партнер команды — компания "Уралкалий").

Свою первую защиту пояса Ural FC провел Валерий Бизяев, который единогласным решением судей одолел Бубакера Эл Бакури из Марокко. Сергей Пономарев уже в первом раунде красивым нокаутом досрочно завершил бой с Юри де Соузой (Португалия). Александр Гельвих и Артём Швецов в достаточно упорных поединках единогласным решением судей победили своих соперников — бельгийца Седрика де Кейсмакера и Маммада Амралиева (Азербайджан) соответственно.

Всего же на международном турнире Ural FC 4 было представлено 10 стран — в Перми выступили спортсмены из Ирана, Марокко, Узбекистана, Португалии, Бельгии, Таджикистана, Азербайджана, Венесуэлы, Нидерландов и России.

По результатам турнира российская команда победила сборную мира со счетом 8:0 (восемь побед россиян при трех ничейных исходах).

Генеральный директор Ural FC Радмир Габдуллин поблагодарил за помощь в организации турнира.

"Наш международный турнир по боксу состоялся. Хочу поблагодарить за помощь в организации мероприятия Министерство спорта РФ, Международную ассоциацию бокса и Федерацию бокса России. Отдельная благодарность Правительству региона и губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. На турнире наши спортсмены доказали всем, что Россия — спортивная держава!" - заявил он.