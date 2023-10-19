19 Октября 2023
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Фото: В.Н. Горелых

В Якутии обсуждают причину госпитализации спикера республиканского парламента

В Якутии ползут слухи о причинах госпитализации спикера Ил Тумэна (республиканского парламента) Алексея Еремеева. Накануне "скорую" ему вызвали прямо на пленарное заседание палаты.

Сначала в пресс-службе Ил Тумэна сообщили, что у Еремеева случился гипертонический криз. Но затем журналисты и пользователи сети посмотрели видео с заседания парламента и начали выдвигать предположения о том, что у председателя мог быть похмельный синдром. В пресс-службе Ил Тумэна сообщили, что не будут комментировать слухи, при этом так и не опровергнув версию, передает Sakhaday.

Версию о похмелье подогрело видео, в котором Еремеев не очень внятно говорит. В то же время сторонники версии о скачке давления указывают, что такой симптом может сопровождать и гипертонию.

Теги: якутия, госпитализация, ил тумэн, парламент, алексей еремеев


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