У половины раненых в зоне СВО есть ампутации – Минтруд России

У более чем половины всех раненых участников СВО есть ампутации. 20% из них лишились верхних конечностей, 80% - нижних, сообщил замминистра труда и социального развития России Алексей Вовченко.

"Признаны инвалидами с ампутацией конечностей 54% от всех освидетельствований. Это много. Среди гражданских инвалидов у нас такого процента с ампутацией нет", - сказал чиновник на круглом столе в Совете Федерации.

По данным Вовченко, 84% участников СВО, прошедших медико-социальную экспертизу, получают технические средства реабилитации. В среднем назначается по три протеза каждому пациенту.