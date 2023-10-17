17 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

"Полыхает везде от такого отношения": Госдума отзывает ратификацию договора о запрете ядерных испытаний

Госдума 412 голосами (из 450) приняла в первом чтении законопроект об отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Авторами документа выступили 440 депутатов от всех парламентских фракций.

"США содействуют Украине в получении ядерного оружия. Мудрым шагом, предложенным президентом России, станет отзыв нашей ратификационной грамоты. 23 года США демонстрируют нам нератификацию. Россия развязывает себе руки отстоять мирную мировую архитектуру в XXI веке", - заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что американские конгрессмены накануне обратились к российским коллегам с предложением не отзывать ратификацию, хотя сами ее так и не приняли. "Полыхает везде от такого отношения! Возомнили себя гегемонами!" – сказал Володин и тут же предложил Джо Байдену провести дебаты с Геннадием Зюгановым, поскольку "они в одной возрастной группе".

Теги: госдума, ратификация, договор о запрете ядерных испытаний, вашингтон


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Ранее 06.10.2023 15:09 Мск Песков: Возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ не означает намерения провести ядерные испытания
Ранее 06.10.2023 08:06 Мск Госдума может отменить запрет на ядерные испытания

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