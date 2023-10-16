16 Октября 2023
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Фото: avo.ru

#ТрудКрут: Во Владимирской области прошёл слёт командиров и комиссаров студенческих отрядов

Более 130 бойцов, комиссаров и командиров студенческих отрядов Владимирской области стали участниками Слёта, который состоялся 13 и 14 октября на базе спортивно-оздоровительного центра «Олимп» в Собинском районе, сообщает пресс-служба Правительства региона.

В мероприятии также участвовали заместитель министра образования и молодёжной политики Елена Янина и заместитель руководителя окружного штаба студенческих отрядов ЦФО МООО «РСО» Анастасия Малянова.

молодежь, слет(2023)|Фото: avo.ru

Своё приветствие студотрядовцам направил Губернатор Александр Авдеев. «Уверен, что опыт и профессиональные навыки помогут нашим активистам быстрее адаптироваться на рабочем месте и эффективно трудиться. Всесторонняя поддержка региональному отделению оказывается областными Правительством и Министерством образования и молодёжной политики. Постараемся и дальше привлекать студентов к работе на наши объекты и в учреждения, в том числе строящиеся. Любой #ТрудКрут», – отметил глава региона.

Студенческие отряды страны объединены в Молодёжную общероссийскую общественную организацию «Российские Студенческие Отряды». В 2023 году проходил 64-й трудовой семестр. Более 150 тысяч молодых людей работали строителями, проводниками, вожатыми, младшим медицинским персоналом, развивали сельское хозяйство и сервисное направление. В нашей области действуют 15 отрядов педагогического, строительного и сервисного направлений, движением охвачено более 400 бойцов. Активная деятельность в качестве бойца студотряда – хорошая возможность получить первый трудовой опыт ещё на этапе учёбы в университете или колледже.

молодежь(2023)|Фото: avo.ru

«Студенческое трудовое движение – крупнейшее молодёжное движение нашей страны, объединившее самую активную часть студентов. Цените, берегите и сохраняйте традиции всероссийского движения студенческих отрядов. Новых побед и свершений!» – пожелала ребятам Елена Янина. 

 

Теги: #ТрудКрут, слет студотрядов, александр авдеев,


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