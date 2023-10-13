13 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Монастырю, настоятелем которого был быпгий схиигумен Сергий, дали новое название

Среднеуральскому женскому монастырю, построенному бывшим схиигуменом Сергием (Романовым), дали новое название. По решению Священного Синода РПЦ, теперь он носит название - Благовещенский Борисоглебский женский монастырь поселка Краснояр Свердловской области. Об этом сообщается в журнале Синода.

"В связи с прошением Преосвященного митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения переименовать Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" в Благовещенский Борисоглебский женский монастырь поселка Краснояр Свердловской области", — говорится в документе.

Напомним, 27 января в Бабушкинском районном суде Москвы огласили приговор по делу Сергия и его помощника Всеволода Могучева. Им вменялась статья 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой". В итоге обоих признали виновными.

В феврале решение было обжаловано. Адвокатами Сергия было заявлено ходатайство о проведении комплексной экспертизы с привлечением религиоведа. Однако в этом им было отказано. В прошлом месяце Московский городской суд все же сократил сроки пребывания заключенным.

Теги: Сергий, монастырь


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