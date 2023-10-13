За хорошее поведение - пряник. На Камчатке ввели систему социальных баллов

Социальный рейтинг людей введен на региональном уровне. Таким регионом стала Камчатка. На рейтинг обратила внимание организация "Общественный уполномоченный по защите семьи" (ОУЗС).

Система была введена еще с 1 января 2022 года. У нее множество партнеров, включая бизнес-гигантов МТС и "Билайн". За это время в ней зарегистрировалось более 8,5 тысяч пользователей. Идея проекта заключается в том, чтобы жители Камчатского края регистрировались на сайте или через специальное приложение, выполняли задания и получали баллы, которые можно потратить на поход в театр, музей и другие "активности".

На сайте приводятся примеры "правильного" поведения людей и то, какие бонусы им положены. Например: "Это Иван. Он скачал приложение "Камбалл". Сильная сторона Ивана - это занятие спортом, что он и отметил в мобильном приложении" (далее предлагается скачать себе приложение). Или: "Подключи шагомер" - сказал телефон, "и получай баллы каждый день"! 10 000 шагов для Ивана - ерунда, он и так каждое утро бегает на длинные дистанции, а теперь ещё получает за это бонусные баллы!" - обещают людям.

Третий пример тоже показателен своим подтекстом:

"Девушка Ивана ещё не знает, почему они стали ходить в кино так часто. Но мы ей уже намекнули, что баллы можно обменять на билеты в кино!"

Приводятся и расценки за нужное поведение. Так, 10 тысяч шагов ежедневно стоят 20 баллов, прохождение Цифрового диктанта-2023 - 50 баллов, ковид-вакцинация - 300 баллов, донорство крови - 500 баллов. Также даются баллы за получение всяких разрешений, подачу заявок, участие в разных программах и даже за стерилизацию домашнего питомца. Характерно, что поощряется баллами регистрация на "Госуслугах".

"Сообщили о неправильно припаркованном автомобиле? Загрузили свои грамоты и дипломы в систему? Получите дополнительные баллы", - говорится в рекламном ролике.

"Пока участие в проекте добровольно, и пока речь идет только о бонусах за высокий соцрейтинг (вроде бесплатных билетов в кино, лишних минут на телефоне и т.д.). Причем некоторые "акции" для начисления баллов не бесплатны - надо купить абонемент на занятия спортом и т.п. О наказаниях для людей с невысоким рейтингом ничего не говорится. Но это ПОКА", - пишет ОУЗС.

Многие эксперты считают систему социального рейтинга недопустимой.