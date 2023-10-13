Губернатор Рязанской области заявил, что возможности социально-реабилитационного центра «Сосновый бор» будут наращивать

Губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе посещения Рязанского многопрофильного социально-реабилитационного центра «Сосновый бор» сообщил, что возможности этого заведения будут расширены.

Здесь в рамках специального проекта Паралимпийского комитета России «Мы вместе. Спорт» прошли встречи и мастер-классы для участников и ветеранов СВО.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что в регионе уделяется повышенное внимание поддержке участников, ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Разработана комплексная программа семейной реабилитации, которая реализуется на базе многопрофильного центра «Сосновый бор».

«Центр открылся в мае после масштабной реконструкции, он работает по новым стандартам. Восстановительные курсы здесь прошли уже более 400 человек. Это и военнослужащие с семьями, и дети с инвалидностью вместе с родителями», – сказал Павел Малков.

Губернатор подчеркнул, что в центре установлено самое современное оборудование, работают высококвалифицированные специалисты. Применяются лучшие методики лечения по восстановлению слуха, речи, двигательной активности, укреплению сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем.

Глава региона заявил, что возможности центра будут расширяться.

"В планах – проведение капитального ремонта здания водолечебницы и ее полное переоснащение, развитие инфраструктуры на территории центра, строительство манежа общей площадью 900 кв м для адаптивного спорта по семи направлениям, таким как бочча, волейбол, теннис, баскетбол, пауэрлифтинг. «Основная база реабилитационного центра у нас создана, надо ее дальше наращивать. Мы обязательно это будем делать, в том числе в направлении развития адаптивного спорта", – отметил Павел Малков.