В Тюмени неадекватный полуголый мужчина бегал по улицам с ножом

В Тюмени заметили полуголого неадекватного мужчину. Он бегал по улице с ножом. Инцидент произошел накануне вечером. О произошедшем в группе "ЧС Тюмень" рассказали очевидцы, передает корреспондент Накануне.RU.

"На Мельникайте около 22.30 бегал мужчина в трусах с ножом за человеком, толком непонятно, за кем именно", - сказано в группе.

В комментариях интернет-пользователи связали произошедшее с "осенним обострением".

По данным пресс-службы полиции, на место происшествия был вызван наряд ППС. Личность мужчины установлена. Пострадавших нет. По факту происшествия проводится проверка.