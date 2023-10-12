В Тюмени на службу по контракту призывают женщин с медобразованием

Жительниц Тюменской области начали принимать на военную службу по контракту. В местные пункты сбора также приглашают граждан дружественных иностранных государств, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Кандидатам необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства. В каждом муниципалитете работает специалист, который сможет все объяснить и ответить на интересующие вопросы. Также можно приехать в пункт отбора в городе Тюмени, который расположен по адресу улица Республики, 2", - говорится в сообщении.

Там также сказано, что на службу принимаются женщина от 18 до 50 лет. В приоритете будут кандидаты с медицинским образованием. У мужчин ограничение до 60 лет или 65 по отдельным военно-учетным специальностям, среди которых водители и механики-водители.

Служба на территории РФ предусматривает единовременную федеральную выплату в размере 195 тыс. руб., единовременную губернаторскую выплату в 100 тыс. руб. и ежемесячную зарплату в 35–40 тыс. руб. Служба в зоне спецоперации обеспечит бойцов не только федеральной и губернаторской выплатой, но и оплатой в размере от 204 тыс. рублей ежемесячно за выполнение боевых задач. К ним прибавляются выплаты за подбитую технику и активные наступательные действия.