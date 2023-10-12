12 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Уральский пенсионер отдал мошенникам больше 3,5 млн, "инвестировав в торговую платформу"

В уральском городе Полевской пенсионер хотел легко и быстро заработать, но в итоге отдал мошенникам больше 3,5 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в городском ОМВД, в полицию обратился мужчина 1957 года рождения. Он рассказал силовикам, что еще в начале сентября через приложение "Ватсап" ему позвонил "менеджер торговой площадки USD REAL" и предложил сыграть на бирже. Пенсионер согласился, и мошенники начали его "обрабатывать": помогли создать аккаунт и оформить регистрацию на торговой площадке.

Для начала уральцу было предложено внести денежные средства, и он перевел 50 тысяч рублей из личных накоплений. Потом пришли новые запросы на новые переводы. Мужчина сходил в банк и набрал кредитов на 3 млн рублей, которые перечислил на указанные ему счета. Каждый шаг жертвы лжеброкеры контролировали по телефону: как найти деньги, куда вложить, как "быстро разбогатеть".

Пенсионеру даже удалось вывести со счета целых 22 доллара (чуть больше 2 тысяч рублей). Он обрадовался и оформил еще несколько кредитов, "инвестировав" за месяц 3 млн 648 тысяч рублей.

21 сентября на его электронную почту пришло письмо о блокировании денег на торговой платформе и необходимости внесения страховой суммы – 7 тысяч долларов США. Только после этого уралец понял, что его обманули, и прекратил общение с аферистами. В настоящее время доступ на торговую платформу заблокирован.

Как отмечают в полиции, о различных способах мошенничества потерпевший знал из СМИ. Стражи порядка призывают не поддаваться на уговоры и уловки злоумышленников.

Теги: мошенники, пенсионер, биржа, Полевской


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