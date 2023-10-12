12 Октября 2023
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Фото: Накануне.ru

На шахте в Березниках обрушилась кровля в камере рудника. Погиб рабочий

В Березниках в камере рудника одной из шахт обрушилась кровля. О произошедшем в telegram-канале рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Инцидент произошел вчера поздним вечером. Внутри находились горняки. Спасатели отреагировали оперативно и эвакуировали людей. Они находятся в безопасности. Врачи на месте оказали всю необходимую помощь.

"К сожалению, погиб один человек – машинист горно-вымоечной машины. Мои соболезнования родным и близким", - сообщил глава региона.

Сейчас рудник продолжает работу в штатном режиме.

Теги: Березники, шахта, кровля, рудник, обрушение, машинист горно-вымоечной машины


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