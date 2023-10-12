На шахте в Березниках обрушилась кровля в камере рудника. Погиб рабочий

В Березниках в камере рудника одной из шахт обрушилась кровля. О произошедшем в telegram-канале рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Инцидент произошел вчера поздним вечером. Внутри находились горняки. Спасатели отреагировали оперативно и эвакуировали людей. Они находятся в безопасности. Врачи на месте оказали всю необходимую помощь.

"К сожалению, погиб один человек – машинист горно-вымоечной машины. Мои соболезнования родным и близким", - сообщил глава региона.

Сейчас рудник продолжает работу в штатном режиме.