Прокуратура назвала предварительную причину гибели рабочего на шахте в Прикамье

Прокуратура назвала причину гибели машиниста горно-вымоечной машины во время обрушения на шахте, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным ведомства, рабочий скончался от отравления вредными веществами. Прокуратура проводит проверку. В случае нарушений будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования. Также надзорный орган контролирует ход проведения процессуальной проверки, организованной правоохранительными органами.

Напомним, вечером 11 октября 2023 года при производстве работ в одном из стволов шахты произошел выброс газа и обрушение породы. В это время в шахте находились двое рабочих. Один из них сообщил о происшествии и самостоятельно поднялся из шахты. Второй мужчина был поднят из шахты горно-спасательной командой, но, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался.

В настоящее назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшего опрошены очевидцы, запрошена интересующая следствие документация. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.