12 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Прокуратура назвала предварительную причину гибели рабочего на шахте в Прикамье

Прокуратура назвала причину гибели машиниста горно-вымоечной машины во время обрушения на шахте, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным ведомства, рабочий скончался от отравления вредными веществами. Прокуратура проводит проверку. В случае нарушений будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования. Также надзорный орган контролирует ход проведения процессуальной проверки, организованной правоохранительными органами.

Напомним, вечером 11 октября 2023 года при производстве работ в одном из стволов шахты произошел выброс газа и обрушение породы. В это время в шахте находились двое рабочих. Один из них сообщил о происшествии и самостоятельно поднялся из шахты. Второй мужчина был поднят из шахты горно-спасательной командой, но, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался.

В настоящее назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшего опрошены очевидцы, запрошена интересующая следствие документация. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги: Березники, шахта, кровля, рудник, обрушение, машинист горно-вымоечной машины


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