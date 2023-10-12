Следователи проводят проверку из-за гибели шахтера в Березниках

В Березниках следователи начали проверку по факту гибели рабочего на промышленном предприятии, сообщили Накануне.RU в в пресс-службе регионального управления СКР.

Предварительно установлено, что поздним вечером 11 октября 2023 года при производстве работ в одном из стволов шахты произошел выброс газа и обрушение породы. В это время в шахте находились двое рабочих. Один из них сообщил о происшествии и самостоятельно поднялся из шахты. Второй мужчина был поднят из шахты горно-спасательной командой, но, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался.

В настоящее назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшего опрошены очевидцы, запрошена интересующая следствие документация. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.