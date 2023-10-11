11 Октября 2023
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Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Следствие ходатайствует об аресте начальника полиции, задержанного по подозрению в хищении вещдоков

В СКР прокомментировали задержание полицейского из Югры, подозреваемого в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной заинтересованности, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным ведомства задержанный - начальник отдела полиции № 3 МОМВД России "Нижневартовский" с дислокацией в городе Покачи.

По версии следствия, подозреваемый передал для продажи третьему лицу более 70 тонн труб, принадлежащих коммерческой организации. Трубы ранее были изъяты силовиками в качестве вещественных доказательств.

Ущерб собственнику превысил 1 млн руб.

Преступление выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области.

В настоящее время подозреваемый задержан, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности должностного лица.

Теги: начальник полиции, вещдоки, уголовное дело, трубы


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Ранее 11.10.2023 13:17 Мск В Югре задержали высокопоставленного полицейского по подозрению в превышении должностных полномочий

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