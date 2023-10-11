В Югре задержали высокопоставленного полицейского по подозрению в превышении должностных полномочий

Начальника одного из отделов полиции Нижневартовского района в ХМАО-Югре задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным регионального управления ФСБ по Тюменской области, подозреваемый передал для продажи третьему лицу более 70 тонн труб, принадлежащих коммерческой организации. Трубы ранее были изъяты силовиками в качестве вещественных доказательств.

Ущерб собственнику превысил 1 млн руб.