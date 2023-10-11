В Перми будут судить 11 работников автосалона за мошенничество за обман 180 человек

В Пермском крае перед судом предстанут 11 бывших сотрудников автосалона. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159, 174.1, 210 УК РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

По версии следствия, злоумышленники арендовали помещение на ул. Рязанская. Они привлекали клиентов низкими ценами на автомобили и выгодными условиями кредитования. Когда покупатель выбирал понравившуюся ему машину, менеджер подготавливал в банк заявку на получение кредита. Дальше под видом документа о согласии на обработку персональных данных потерпевшим подсовывали договор купли-продажи автомобиля по завышенной цене. В дальнейшем они вынуждали клиентов заключать кредитные договоры на приобретение автомобиля, утверждая, что в случае отказа они будут вынуждены платить неустойку банку или могут лишиться автомобиля.

От действий мошенников пострадали 180 жителей Пермского края и Удмуртской Республики. Общий ущерб составил более 32 млн руб.

Деятельность преступного сообщества пресекли сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции при силовой поддержке Росгвардии в 2019 г.

"Возбуждено 99 уголовных дел, которые позже были соединены в одно производство. Ранее четверо фигурантов заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Судом за совершенные преступления они привлечены к уголовной ответственности. В настоящее время расследование уголовного дела в отношении остальных 11 фигурантов завершено. С утвержденным прокурором обвинительным заключением оно будет направлено в Индустриальный районный суд Перми для рассмотрения по существу", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.