ЗАТО Звездный исключили из запретной зоны Пермского лесничества

В ЗАТО Звездный снимут ограничения с земель общей площадью свыше 250 гектар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Прикамья.

Приказом Минобороны России поселок ЗАТО Звездный исключили из запретной зоны Пермского лесничества Министерства. Это расширит возможности предпринимателей для создания и организации на этих землях бизнеса.

Сейчас речь идет о землях и земельных участках общей площадью около 254 га. Эти территории будут активно использоваться для развития здесь малого и среднего бизнеса, строительства социально значимых объектов и не только. Для этого в ближайшие месяцы будут внесены соответствующие изменения в ЕГРН.