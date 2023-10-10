В ХАМАС заявили, что среди захваченных в плен в Израиле есть россияне

Представитель палестинского радикального движения ХАМАС заявил, что среди израильских пленных есть люди со вторым гражданством, в том числе с российским. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам представителя ХАМАСа, в заложниках находятся десятки людей с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы.

Накануне посольство России в Израиле подтвердило гибель одного россиянина в результате начавшейся 7 октября атаки движения ХАМАС на страну. Пропавшими без вести числятся четверо российских граждан.

Напомним, утром 7 октября по южным и центральным районам Израиля был нанесен ракетный удар, также десятки боевиков ХАМАСа перешли на территорию Израиля из сектора Газа. Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Израиль официально перешел на военное положение, и к 9 октября армия Израиля начала масштабную атаку на сектор Газа. Министр энергетики Израиля Исраэль Кац поручил перекрыть подачу воды в сектор Газа. По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 687 человек, различные ранения получили 3726.