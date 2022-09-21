СМИ: В Перми на несанкционированной акции протеста задержали около 15 человек

В Перми предположительно задержали около 15 человек за участие в несанкционированной акции протеста. Об этом сообщает "Ъ-Прикамье".

По данным издания, на эспланаде собрались несколько десятков человек. Часть из них уселись на скамейки образующие буквы "Власть" рядом со зданием законодательного собрания региона. Собравшиеся не выкрикивали никаких лозунгов. Задержания начались после того, как одна из них достала плакат. Полицейские проводили женщину в автобус под аплодисменты остальных. Затем сотрудники правоохранительных органов стали преследовать группы молодых людей, которые вместе пытались петь. Одну из женщин задержали за исполнение песен группы "Порнофильмы". Часть из них доставили в отдел полиции в Дзержинском районе.

В ГУ МВД по Пермскому краю не располагают информацией о количестве задержанных.

СМИ сообщают, что в разных городах России якобы было задержано более 425 человек. В МВД пока не привели официальную статистику задержаний.