Мошенники угрожают пенсионерам уголовным преследованием

В Свердловской области зафиксирован новый способ, при помощи которого мошенники обманывают пенсионеров. Такой случай зафиксирован в Нижнем Тагиле. Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального главка Валерий Горелых, жертвой аферистов стала 68-летняя жительница Ленинского района. Она лично собственными руками провела пять манипуляций по переводу охотникам за чужими деньгами крупной суммы общим размером свыше пяти миллионов рублей.

"Женщина, на протяжении 10 дней выполняя требования "заботливых" людей, с двух своих счетов сняла более двух миллионов рублей, оставшуюся сумму взяла в кредит в трёх коммерческих банках. Осознав чуть позже, что натворила, она со слезами на глазах обратилась за помощью в отдел полиции №18. Чтобы добиться такого результата, криминальные личности рассказали бабушке по телефону жутко страшную историю, суть которой сводилась к тому, что она, якобы, является подследственной по уголовному делу, возбужденному по статье "Мошенничество". От таких шокирующих новостей у пожилой тагильчанки подкосились ноги, помутнело в глазах. Дальше события для неё развивались, словно в тумане, как будто под воздействием гипноза. Ей звонили под видом банковского работника Бочаровой, представлялись полицейским по фамилии Кочетов. Это продолжалось до тех пор, пока пенсионерка сама не позвонила в уголовный розыск и не поинтересовалась, как продвигается расследование по её делу. Чтобы её предостеречь от беды, а в тот момент она ещё не перечислила аферистам деньги, по месту жительства бабушки приезжал наряд из территориального ОВД и убедительно просил не общаться с неизвестными, кем бы они не представлялись, вручили ей памятку о том, как не стать жертвой мошенников. Но это, к большому сожалению, не помогло. Женщину все-таки жулики обхитрили. Сейчас их сыщики разыскивают", - прокомментировал полковник Горелых.

Он напомнил, что звонки от "сотрудников банка" и "представителей силовых ведомств" - это наиболее распространенная схема мошенничеств. В таких ситуациях всегда необходимо положить трубку, либо самим перезванивать в банк на "горячую линию", или в ближайший офис кредитного учреждения, чтобы уточнить всю информацию по банковскому счету. Можно набрать "02", чтобы сообщить о подозрительных звонках. Никогда и никому не сообщайте реквизиты банковской карты, коды из смс-сообщений, не передавайте сведений о наличии денежных средств на своих счетах. Не поддавайтесь панике, не позволяйте мошенникам вас обмануть.

"Только с начала 2022 года в полиции Нижнего Тагила зарегистрировано 273 факта обмана граждан, из них 197 преступлений совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Еще 174 эпизода классифицируются, как кража денег с банковских счетов. В общей сложности за 6 месяцев тагильчане "пожертвовали" на качественное улучшение жизни аферистов порядка 30 миллионов рублей. Не жирно будет этим паразитам? Впрочем, паразит — это, на мой взгляд, относительно таких ситуаций, слишком культурное слово", - резюмировал Валерий Горелых.