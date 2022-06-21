21 Июня 2022
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Общество Свердловская область
кран, вода, отключение, капля (2016) | Фото:Накануне.RU

Ноу-хау энергетиков: в Екатеринбурге должникам за отопление отключили горячую воду

Свердловский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" впервые отключил горячую воду должникам за тепло в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, жители двух домов на Вторчермете и Юго-Западе остались без горячего водоснабжения, так как зимой не оплачивали услуги отопления более двух месяцев.

"Компания впервые использовала такой способ мотивации к расчету за энергоресурсы. Применить крайние меры вынудила растущая задолженность населения за горячую воду и отопление, которая составляет уже более миллиарда рублей", - пояснили в "ЭнергосбыТ Плюс".

Кроме отключения коммунальных ресурсов энергокомпания имеет право подать для взыскания долга в суд. Тот, в свою очередь, может арестовать счета, имущество, наложить запрет на совершение регистрационных действий с недвижимостью и автотранспортом, а также запретить должнику выезд за рубеж.

Теперь кроме собственно оплаты долга потребителям, у которых была отключена горячая вода, придется оплачивать услуги и по ее повторному подключению.

Теги: горячая вода, отключение, долги, Екатеринбург



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