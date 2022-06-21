Минтранс: пассажиры не будут оплачивать новый сбор с продажи авиабилетов

Российские власти изучают возможность введения дополнительных сборов в авиационной сфере.

Как сообщил в эфире телеканала "Россия-1" глава Минтранса Виталий Савельев, в случае одобрения идеи, деньги с пассажиров взимать не будут.

"Такой, знаете, вопрос обсуждается. Но это точно будет не за счет пассажиров", — сказал он.

Напомним, Министерство транспорта России совместно с АО "ТКП" и госпоркорацией "Ростех" обсуждают создание резервного фонда поддержки авиапассажиров. Так, если авиаперевозчик обанкротится, его клиентов смогут посадить на другие рейсы или вернуть им уплаченные средства за несостоявшийся перелет.

Фонд планируют создать не за счет бюджетных средств.