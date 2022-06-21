Число стобалльников ЕГЭ по истории выросло в полтора раза

Рособрнадзор подвел предварительные результаты ЕГЭ по физике и истории.

На экзамен записалось 124 тыс. человек. Физика в этом году не вошла в тройку лидеров среди предметов по выбору – в нее теперь входят обществознание, биология и информатика.

Средний балл по физике упал: он составил 54,1. В 2021 году он был 55,1. Число стобалльников Рособрнадзор не озвучил, однако газета "Ведомости" со ссылкой на источник в ведомстве сообщает, что оно сопоставимо с прошлым годом - 430.

Число желающих сдать историю снизилось не столь значительно, как физику. А средний балл выпускников составил 57,9 – это больше, чем в прошлые годы. Число стобалльников выросло в 1,5 раза: максимальный результат показало 638 человек, в 2021 году – 366. Сама структура экзамена в этом году отличается – из него исключено историческое сочинение.

Напомним, выпускники школ на Едином госэкзамене в этом году продемонстрировали снижение показателей по русскому языку и повышение результатов по профильной математике.