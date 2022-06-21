21 Июня 2022
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Экономика В России
качалка нефть трубопровод (2013) | Фото: zp.kz

Минфин ожидает долю доходов бюджета от продажи нефти и газа выше 40%

В России нефтегазовые поступления в 2022 году должны обеспечить более 40% доходов федерального бюджета.

Об этом следует из проекта основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина на ближайшие три года.

Как считает ведомство, в текущем году доходы от продажи нефти и газа увеличатся до 10,4 трлн руб., или 40,9% от общего объема, по сравнению с 9 трлн руб., или 35,8%, в 2021 году. Согласно планам, в следующие три года зависимость бюджета от нефтегазовых поступлений будет постепенно снижаться: в 2023 году – до 36,9% (9,1 трлн руб.), в 2024 году – до 33,3% (8,4 трлн), в 2025 году – до 30,2% (7,8 трлн), сообщают "Ведомости".

Напомним, импорт российской нефти в Китай в мае вырос на 55% в годовом выражении и примерно на четверть по сравнению с апрелем.

Месячный объем поставок стал рекордным, сообщает главное таможенное управление КНР. В результате этого Россия вышла на первое место по поставкам сырья в Китай, опередив Саудовскую Аравию.

Теги: нефть, газ, бюджет



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