Мэр Гостомеля убит СБУ за переговоры об эвакуации населения

Мэр Гостомеля (Киевская область) Юрий Прилипко был убит СБУ за то, что вел переговоры с ВС РФ о выходе из города мирных граждан, пишет телеграм-канал "Силовики".

На днях местные власти заявили, что мэр был застрелен российскими военными, когда он раздавал хлеб голодным, лекарства - больным и утешал страждущих.

"Ранее таким же образом был убит участник переговорной группы от Украины Денис Киреев, который за свою миротворческую позицию изначально был объявлен русским шпионом, а чуть позже, когда начал разгораться уже международный скандал, - героем украинской разведки", - пишет канал.

Также был застрелен мэр города Кременная Владимир Струк, который хотел договориться с ЛНР, чтобы избежать жертв и разрушений в городе.

Многие эксперты указывают, что целью украинских властей является как раз максимально возможное число жертв среди гражданского населения, поэтому они препятствуют выходу мирных жителей из городов и устраняют тех, кто пытается спасти людей.