30 Декабря 2022
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Общество В России Москва
Фото: Правда.Ру

Большинство россиян сожалеют о распаде Советского Союза

Большинство россиян сожалеют о распаде СССР. Таковы результаты опроса, который Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) приурочил к столетию создания СССР. Главная причина ностальгии по СССР — чувство принадлежности к большому, дружному народу, ощущение себя частью великой державы.

Согласно этим данным, о распаде Союза сожалеют 58% опрошенных, не сожалеют 20%. 13% отметили, что им это безразлично. В 2005 г. сожалеющих было больше — 66%, а безразличных меньше — 6%, то есть эмоциональная оценка распада СССР "остывает", но очень медленно. Сожалеющие о распаде СССР россияне говорят, что скучают по ощущению единства, сплоченности, дружбы — 26%, этот фактор доминирует с заметным преимуществом. Чаще сожалеют жители Дальневосточного округа - 66%, не сожалеют - Северо-Западного — 27%, а максимум безразличных проживают в Приволжском округе - 20%.

коллаж, Ленин, СССР, Советский Союз, апрель(2017)|Фото: Накануне.RU

Опрошенные россияне поделились ассоциациями, которые у них вызывает словосочетание "Советский Союз": стабильность (16%), молодость, беззаботное детство (15%), хорошее время (15%), единство, сплоченность, дружба народов и взаимопомощь (13%), великая страна (5%), социальная справедливость (5%), все дешево, доступно (5%), стабильная работа и зарплата (4%), пионерия (4%), бесплатное образование (3%), союз республик (3%), благополучие (3%), качество образования (3%), патриотизм (3%), экономический рост (3%), победа в Великой Отечественной войне (3%). Негативные коннотации встречаются гораздо реже: дефицит, карточки (4%), репрессии (4%) и распад республик (2%).  То есть в общественном мнении образ СССР наполнен преимущественно позитивными смыслами.

Каждый второй россиянин убежден, что в СССР было больше хорошего (51%), и только 5% говорят об обратном, еще 38% полагают, что хорошего и плохого было поровну.

коллаж, Ленин, СССР, Советский Союз, апрель(2017)|Фото: Накануне.RU

Рейтинг выдающихся, по мнению россиян,  достижений СССР возглавляет космическая программа (запуск первого спутника и первый полет человека в космос), об этом говорит каждый второй (55%). В топ-5 вошли также победа в Великой Отечественной войне (13%), развитие промышленности (12%), развитие науки и технологий, лучшие ученые (10%) и ядерное оружие, атомная энергетика (10%). В этом перечне преобладает сфера науки и технологий, реже россияне упоминали о социальных благах, таких как бесплатное образование и бесплатная медицина (9% и 6% соответственно), о военно-промышленном комплексе (6%), достижениях в сельском хозяйстве (5%) и спорте (4%), экономике и строительстве (по 4%).

 

Те, кто не испытывает сожаления о распаде Советского Союза, аргументируют это прежде всего экономическими доводами, переходом к рыночной системе (16%). На втором месте вариант "прошлое не вернуть" (15%), столько же говорят о политических изменениях — переходе к демократии (15%); еще 9% сказали о падении железного занавеса и открытой внешней политике.

Половина россиян, как и в прошлом году, признались, что хотели бы восстановления Советского Союза — 48% (2021 г. — 48%). 

Несмотря на то, что процент россиян, желающих восстановления СССР, выше, чем процент тех, кто его не хочет, большинство убеждены, что в наши дни это невозможно — 67%, два из трех. Верят в такую возможность треть наших сограждан — 27%.

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