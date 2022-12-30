30 Декабря 2022
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Армия и ВПК За рубежом
Фото: Министерство обороны Японии

Китайская авианосная группировка взяла базу США на Гуаме в зону досягаемости

Министерство обороны Японии опубликовало любопытную карту похода китайского авианосного соединения в западной части Тихого океана. В составе авианосной ударной группы (АУГ) действовало пять кораблей: авианосец "Ляонин", эсминцы "Уси" (тип 55), "Чэнду" (тип 52D), ракетный фрегат "Цзаочжуан" (тип 54А) и судно комплексного снабжения проекта 901.

Согласно этой карте, соединение отправилось в поход 16 декабря из акватории южнее острова Чеджудо, принадлежащего Республике Корея. Примерно в этом же районе, согласно сообщению Минобороны РФ, началось российско-китайское учение "Морское взаимодействие-2022".

Китайская АУГ, поход которой, в отличие от совместных манёвров, не комментировался в СМИ, к этому времени пересекла японский архипелаг Окинава и к 25 декабря оказалась всего в 500 километрах от острова Гуам, где располагается важная американская военная база. "Ляонин" несëт на борту истребители J-15, радиус действия которых превышает тысячу километров. Следовательно, китайской авианосной группировке удалось подойти к американской военной базе на расстояние, с которого палубная авиация может действовать вполне уверенно. Кроме того, в составе ударной группы к Гуаму подошли корабли с ракетным вооружением, способные прикрыть авианосец от атак надводных кораблей, подлодок или авиации противника.

(2022)|Фото: Министерство обороны Японии

Ранее острову угрожали китайские ракеты Дунфэн-26, которые в западной прессе даже прозвали “Гуам Экспресс”.

Острову угрожают также северокорейские ракеты, способные нести ядерные боеголовки. В августе 2017 г. намерение КНДР запустить в сторону Гуама ракеты "Хвасон-12" вызвало изрядный переполох. Теперь же авианосные соединения ВМС НОАК имеют возможность нанести удар по Гуаму и конвенциональным, неядерным оружием. 26 декабря, когда китайская АУГ легла на обратный курс, но ещё находилась вблизи Гуама, северокорейские беспилотники вошли в воздушное пространство Южной Кореи.

Не исключено, что противники США сейчас отрабатывают взаимодействие в западной части Тихого океана на самом широком фронте. Тем не менее, нынешний рейд стал лишь пробой сил. Пока что ударные силы ВМС НОАК представляют собой технику с корнями в Советской Украине. "Ляонин" - это бывший авианесущий крейсер "Варяг", спущенный на воду в Николаеве в далëком 1988 г. А истребители J-15 разработаны на базе купленных у Украины Су-33.

"Ляолин"(2022)|Фото: mp.weixin.qq.com

Как отмечает милитари-канал "Волны Южно-Китайского моря", с принятием на вооружение авианосца 003 "Фуцзянь", истребителей-невидимок J-35, запускаемых с катапульты, и палубных самолетов раннего предупреждения WJ-600 боевые возможности китайского флота станут ещё более впечатляющими. Однако позволит ли международная обстановка осуществиться этим планам? Поведение США в тайваньском вопросе всë больше подталкивает Пекин к силовому сценарию. Не исключено, что в новом году до открытого конфликта дело может дойти и в Азии. И очевидно, что Китай, Россия и КНДР готовятся к этому.

Испытания ракеты Дунфэн-26(2019)|Фото: mil.ifeng.com

Теги: Ляонин, Гуам



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