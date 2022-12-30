30 Декабря 2022
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Происшествия В России Крым
Фото: Накануне.RU

1200 машин стоят в пробке у Крымского моста

Трехкилометровая пробка у Крымского моста встречает желающих въехать на полуостров - сейчас в очереди стоят порядка 1,2 тыс. автомобилей. Проезд займет несколько часов. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Там отметили, что количество транспорта увеличилось перед новым годом, кроме того, усилены меры безопасности и проводится тщательный досмотр въезжающих машин.

 

При планировании поездок во время новогодних и рождественских праздников необходимо учитывать этот фактор и закладывать дополнительное время на прохождение обязательного досмотра или воспользоваться альтернативными маршрутами, - отмечают в оперштабе.

Mash добавляет, что за два часа можно проехать максимум 500 метров и дальше намертво встать. Пропускают только военную технику и пассажирские автобусы по выделенной полосе, а всех остальных тщательно досматривают. Так будет минимум до 21 января, пока на полуострове не смягчат меры безопасности, сообщает канал.

Теги: крымский мост, пробка



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