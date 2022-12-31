31 Декабря 2022
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Происшествия Южный ФО В России Крым
Фото: t.me/opershtab23

Волонтеры обеспечивают водой водителей, застрявших в пробке на Крымском мосту

Волонтеры обеспечивают питьевой водой автомобилистов, застрявших в пробке на Крымском мосту, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом опубликована в оперативном штабе.

"Всю ночь на Крымском мосту работали волонтеры, которые помогали и раздавали воду водителям и пассажирам в очереди на проезд и досмотр", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что протяженность пробки перед Крымским мостом превысила пять километров. Проезд через мост занял несколько часов. Перед въездом на мост со стороны Краснодарского края перед постом ДПС работает пункт обогрева для водителей и пассажиров. В пункте есть горячий чай, вода, установлены биотуалеты.

Волонтеры раздают воду на Крымском мосту(2022)|Фото: t.me/opershtab23

Действующие решения и меры, введенные на период ремонта моста, размещены на сайте Министерства транспорта России. Здесь же собраны все альтернативные маршруты, информация о работе автомобильного, железнодорожного и морского транспорта.

Теги: крымский мост, пробка



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