30 Декабря 2022
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Общество В России Москва
Фото: Накануне.RU

Из-за снегопада в Москве отменены 20 рейсов

Не менее 20 рейсов задержаны или отменены из-за снегопада фоне снегопада и в преддверии новогодних праздников в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", сообщает РИА Новости.

По информации на 8.50 мск, в аэропорту "Внуково" пять рейсов задержано, два отменено; в аэропорту "Домодедово" задержано 15 рейсов; в аэропорту "Шереметьево" четыре рейса задержано, два отменено.

Облачная погода, временами снег и до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в пятницу.

Самым загруженным предновогодним днем в аэропортах Москвы будет 30 декабря, на него приходится наибольшее количество бронирований. 

Теги: аэропорт, самолет, рейс, отмена



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