Из-за снегопада в Москве отменены 20 рейсов

Не менее 20 рейсов задержаны или отменены из-за снегопада фоне снегопада и в преддверии новогодних праздников в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", сообщает РИА Новости.

По информации на 8.50 мск, в аэропорту "Внуково" пять рейсов задержано, два отменено; в аэропорту "Домодедово" задержано 15 рейсов; в аэропорту "Шереметьево" четыре рейса задержано, два отменено.

Облачная погода, временами снег и до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в пятницу.

Самым загруженным предновогодним днем в аэропортах Москвы будет 30 декабря, на него приходится наибольшее количество бронирований.