29 Декабря 2022
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Общество Украина
Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo

В Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Суворову

В Одессе во второй раз демонтировали памятник основательнице города – императрице Екатерине II. Монумент находился на Екатерининской площади. Также был демонтирован памятник полководцу Александру Суворову в поселке Котовского (один из микрорайонов Одессы). Оба памятника переместят в областной художественный музей. Решение о демонтаже принял в конце ноября горсовет Одессы.

Памятник основателям Одессы – Екатерине II и ее сподвижникам де Рибасу, де Волану, Потемкину и Зубову – был изначально воздвигнут в 1900 году. в 1920 году большевики его демонтировали. Восстановлен в 2007 году.

Снос памятника Екатерине II в Одессе.(2022)|Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo

Снос памятника Екатерине II в Одессе.(2022)|Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo

Снос памятника Екатерине II в Одессе.(2022)|Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo

Теги: одесса, памятник, демонтаж, екатерина II



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