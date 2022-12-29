В Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Суворову

В Одессе во второй раз демонтировали памятник основательнице города – императрице Екатерине II. Монумент находился на Екатерининской площади. Также был демонтирован памятник полководцу Александру Суворову в поселке Котовского (один из микрорайонов Одессы). Оба памятника переместят в областной художественный музей. Решение о демонтаже принял в конце ноября горсовет Одессы.

Памятник основателям Одессы – Екатерине II и ее сподвижникам де Рибасу, де Волану, Потемкину и Зубову – был изначально воздвигнут в 1900 году. в 1920 году большевики его демонтировали. Восстановлен в 2007 году.