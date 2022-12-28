28 Декабря 2022
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Политика В России ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

Пригожин назвал прогнозы Медведева на 2023 год "эротическими фантазиями"

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал политические и экономические прогнозы заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева на 2023 год, назвав их «эротическими фантазиями».

Евгений Пригожин часто находится в командировке в зоне СВО. Журналисты обратились к нему, как к человеку, который бывает на фронте, рассказать о том, каким будет грядущий 2023 год. Кроме того, его попросили прокомментировать прогнозы Дмитрия Медведева и Илона Маска.

По словам бизнесмена, он хорошо осведомлен об обстановке на фронте, но делиться мнением отказался.

«Да, я ознакомился с «прогнозами» и не могу никак прокомментировать эротические фантазии. Конечно, любая фантазия имеет место», - публикует слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Дмитрий Медведев поделился «футуристическими гипотезами» на предстоящий год. Он заявил, что в 2023 году цена за тысячу кубометров газа может подняться до 5000 долларов.

Теги: евгений пригожин, дмитрий медведев, илон маск, 2023 год



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