Папа Римский Франциск призвал молиться за своего предшественника Бенедикта XVI: "Он очень болен"

Папа Римский Франциск заявил, что его предшественник Папа Бенедикт XVI, ушедший в отставку девять лет назад, "очень болен". Здоровье 95-летнего экс-понтифика резко ухудшилось.

"Я хочу попросить всех вас вознести особую молитву за Папу Бенедикта <…> Он очень болен", — сказал Франциск во время общей аудиенции в Ватикане в среду.

Позже представитель Ватикана подтвердил, что "за последние несколько часов произошло ухудшение в связи с пожилым возрастом (Бенедикта)".

В 2013 году Папа Бенедикт XVI потряс мир, приняв почти беспрецедентное решение уйти со своего поста, сославшись на преклонный возраст.

Заявление Бенедикта стало первым случаем, когда Папа ушел в отставку почти за 600 лет. Последним Папой, который ушел в отставку перед своей смертью, был Григорий XII, который в 1415 году ушел, чтобы положить конец гражданской войне внутри католической церкви, в которой более одного человека претендовали на роль Папы.