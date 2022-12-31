31 Декабря 2022
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Происшествия За рубежом
Фото: Reuters

Умер почетный Папа Римский Бенедикт XVI

Почетный Папа Римский на покое Бенедикт XVI умер на 96-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

Немецкий кардинал, теолог Йозеф Ратцингер взошел на папский престол в 2005 году после смерти своего предшественника Иоанна Павла II, взяв имя Бенедикт XVI. В 2013 году он стал первым понтификом за последние 600 лет, отказавшимся от папского престола. Бенедикт, которому на тот момент было 85 лет, объяснил свое решение нехваткой сил для управления Римско-католической церковью.

Бенедикт XVI жил все последние годы в статусе почетного Папы на покое в здании бывшего монастыря на территории Ватикана. Периодически его навещал нынешний понтифик Франциск, к которому, по собственному признанию, испытывал большую привязанность и глубокое уважение.

Теги: Бенедикт XVI, почетный Папа Римский, Ватикан



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