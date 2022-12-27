В Нягани жители аварийного дома предложили свой дом в качестве декорации к фильму ужасов

27 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Банки улучшили работу в зоне СВО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: neft.media

В Нягани жители аварийного дома предложили свой дом в качестве декорации к фильму ужасов

В Нягани жители аварийного дома по улице Киевская, 66 предложили свой дом в качестве декорации к фильму ужасов. Для этого они даже отправили видео сотрудникам киностудии, сообщает NEFT со ссылкой на одного из из собственников.

Письмо с пугающими кадрами интерьера своих квартир жильцы сопроводили следующим текстом:

"Здравствуйте, уважаемые представители компании Paramount Pictures! К вам обращаются жители города Нягань, это на севере России. Мы уже долгое время живем в доме, состояние которого настолько ужасно, что напугает любого. Наш дом действительно годится декорацией к фильму ужасов. Просим вас посмотреть эти видео. Возможно, вас это заинтересует", — написали жильцы в пиар-службу компании

На видеокадрах жильцы показали насквозь прогнившие потолки и полы, сломанную сантехнику, заржавевшие и текущие трубы. В санузлах ситуация настолько плачевная, что приходится ломать напольное покрытие.

По мнению жильцов, такой дом может заинтересовать компанию, снявшую фильмы "Крик", "Тихое место", "Пятница 13-е", и "Остров проклятых".

Аварийный дом по улице Киевская в Нягани(2022)|Фото: neft.media

Отметим, что ранее глава СКР Александр Бастрыкин потребовал принять меры по расселению аварийного дома, который тоже находится по ул. Киевская, но под номером 47.

Аварийным дом был признан пять лет назад. Семьи жалуются на гнилые стены и пол и сообщают, что дом холодный, зимой в нем жить невозможно. После пристального внимания следственного комитета России и его главы Бастрыкина к аварийному дому, глава Нягани пообещал расселить деревяшку.

Кроме того, ранее СКР возбудил уголовное дело из-за еще одного дома по ул. Киевская, принятого в эксплуатацию с нарушениями, по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".

По версии следствия, в сентябре 2020 года на основании заключения о соответствии проектной документации в городе Нягань введен в эксплуатацию 30-квартирный жилой дом №20 по ул. Киевская. Вместе с тем, после заселения дома выявлены множественные недостатки в виде сквозных трещин внутренних и наружных стен, дефектов вентиляционной системы и электрической сети, при наличии которых дом не отвечает требованиям жилищного законодательства, а также строительным нормам и правилам.

Теги: аварийный дом, Киевская, фильм ужасов, киностудия, Нягань



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети