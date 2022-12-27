В Нягани жители аварийного дома предложили свой дом в качестве декорации к фильму ужасов

В Нягани жители аварийного дома по улице Киевская, 66 предложили свой дом в качестве декорации к фильму ужасов. Для этого они даже отправили видео сотрудникам киностудии, сообщает NEFT со ссылкой на одного из из собственников.

Письмо с пугающими кадрами интерьера своих квартир жильцы сопроводили следующим текстом:

"Здравствуйте, уважаемые представители компании Paramount Pictures! К вам обращаются жители города Нягань, это на севере России. Мы уже долгое время живем в доме, состояние которого настолько ужасно, что напугает любого. Наш дом действительно годится декорацией к фильму ужасов. Просим вас посмотреть эти видео. Возможно, вас это заинтересует", — написали жильцы в пиар-службу компании

На видеокадрах жильцы показали насквозь прогнившие потолки и полы, сломанную сантехнику, заржавевшие и текущие трубы. В санузлах ситуация настолько плачевная, что приходится ломать напольное покрытие.

По мнению жильцов, такой дом может заинтересовать компанию, снявшую фильмы "Крик", "Тихое место", "Пятница 13-е", и "Остров проклятых".

Отметим, что ранее глава СКР Александр Бастрыкин потребовал принять меры по расселению аварийного дома, который тоже находится по ул. Киевская, но под номером 47.

Аварийным дом был признан пять лет назад. Семьи жалуются на гнилые стены и пол и сообщают, что дом холодный, зимой в нем жить невозможно. После пристального внимания следственного комитета России и его главы Бастрыкина к аварийному дому, глава Нягани пообещал расселить деревяшку.

Кроме того, ранее СКР возбудил уголовное дело из-за еще одного дома по ул. Киевская, принятого в эксплуатацию с нарушениями, по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".

По версии следствия, в сентябре 2020 года на основании заключения о соответствии проектной документации в городе Нягань введен в эксплуатацию 30-квартирный жилой дом №20 по ул. Киевская. Вместе с тем, после заселения дома выявлены множественные недостатки в виде сквозных трещин внутренних и наружных стен, дефектов вентиляционной системы и электрической сети, при наличии которых дом не отвечает требованиям жилищного законодательства, а также строительным нормам и правилам.